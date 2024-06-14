16 il için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak, kuvvetli yağış beklenen Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.