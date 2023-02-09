Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
1,5 yaşındaki bebekle annesi 82 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 1,5 yaşındaki bebekle annesi, depremden yaklaşık 82 saat sonra sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Karabük Belediye itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Trabzon Caddesi'nde çalışmalar yürüten Karabük ve Ankara itfaiyesi ekipleri, makineler yardımıyla ulaştıkları kadın ile 1,5 yaşındaki bebeğini yaklaşık 82 saat sonra kurtarmayı başardı.
İlk kontrolleri yapılan bebekle annesi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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