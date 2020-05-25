Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü günü, Ramazan Bayramı'nın ise 2'nci gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında bugün, diğer günlere oranla araç sayısının daha az olduğu görüldü.

Polis ekipleri geçen araçları tek tek durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığı kontrol etti.

Denetim drone ile havadan görüntülendi.