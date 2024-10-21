15 Temmuz şehidi babası: Gülen'in cezaevinde sürünmesini isterdim

Şehit babası Melih Fuat Ercan, FETÖ elebaşı terörist Gülen'in ölüm haberine ilişkin açıklamalarda bulundu.

FETÖ elebaşının ölüm haberini basından öğrendiğini belirten Ercan, "Ben şahsen onun ölmesini istemezdim, uzun yaşam süresince cezaevinde süründüğünü görmek isterdim ama Allah ona cezasını vermek üzere yanına aldı." diye konuştu.

Ercan, "En başta şehitlerimiz, gazilerimiz, FETÖ'nün kumpaslarıyla cezaevlerine giren vatandaşlarımız, subaylarımız, akademisyenlerimiz ve cezaevinde hayatını kaybeden aynı insanlarımız ve ülkem adına kendisine ve çetesine asla hakkımı helal etmiyorum. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada hakkımı helal etmiyorum ve davacıyım. Allah ona cezayı versin." ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in yaptığının Türkiye'ye karşı büyük bir hainlik olduğunu dile getiren Ercan, "Bu bir kalkışma mı? Evet. Darbe girişimi mi? Evet. Ama aslı, emperyal ülkelerin kullandığı maşa olarak ülkemizde büyük bir iç savaş çıkartıp bu iç savaş neticesinde de ülkemize el koymalarını sağlamaktır. Polisi polisle, vatandaşı vatandaşla, askeri askerle çatıştırarak bu ülkenin ortadan kaldırılması ve el konulması ortamını yaratmak üzere yapılmış haince bir harekettir." şeklinde konuştu.

"Vatanımıza da Anadolu’muza da hiçbir yabancı elin girmesine asla müsaade etmeyiz"

Ercan, FETÖ'nün Türkiye'ye verdiği zararın ölçülemez olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Onun millete verdiği zarar hem maddi hem manevidir. Çocuklarımızın, askerlerimizin ve polislerimizin bir kısmı bu hain darbeye karşı ortak mücadele ettiler. Bu mücadele sayesinde ikinci bir Kurtuluş Savaşı verdik. Bu ikinci Kurtuluş Savaşı'nı emperyalist ülkeler hiç hesap edemediler. Onlar yapay devletlerdir, toplama insanlardan kurulmuş devletlerdir. Biz ise Türkleriz, bizi hiçbir şey vatanımızdan edemez. Vatanımızı teraziye koyamayız. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki adı Anadolu olsun. Biz annemize laf söyletmeyeceğimiz gibi, vatanımıza da, Anadolu’muza da hiçbir yabancı elin girmesine asla müsaade etmeyiz."

Örgüt elemanlarının FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü üzerine birbirlerine düşeceklerini belirten Ercan, "Büyük bir paylaşım var, hem maddi hem mülk olarak büyük bir rant olduğunu düşünüyorum. O rantı her zamanki gibi birbirlerine düşerek paylaşmaya çalışacaklar. Dilerim hepsinin Türkiye Cumhuriyeti hukuku önünde en ağır cezalarla cezalandırılmaları ve haksız yere zavallı halkımızdan topladıkları malların ülkemiz adına hazinemize kaydedilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ elebaşının ölmesiyle içinin soğumadığını anlatan Ercan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hak ettiğini bulmuş olsaydı, gerekli cezaları sürünerek çekseydi bir nebze içim soğuyacaktı. Bütün çocuklarımız adına konuşuyorum. Bütün ülkenin kaybı adına söylüyorum. Benim çocuğumun yanında Edirnekapı Şehitliği'nde 15 yaşında bir çocuk yatıyor. 15 yaşında. O çocuk onu bekliyor."