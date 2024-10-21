Kaçakçıların yedekli sevkiyat planı bozuldu: 298 kg uyuşturucu yakalandı

Çuvallar ve masaları kaplayan paketler... Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 tırda tam 298 kilogram uyuşturucu yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri yedekli sevkiyat yaptı. Gece 2 tırı art arda yönlendirdi. Tırlardan biri yakalanırsa ekipler onunla meşgul olacak, diğeri sorunsuz geçecekti. Ancak gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde plan bozuldu.

Risk analizi kapsamında gece giriş yapan bir tır x-ray taramasına alındı. Boş aracın tabanında olağan dışı bir yoğunluk tespit edildi. Dedektör köpekler tepki verdi ve dorsenin tabanı açıldı. 178 kilogram ağırlığında 160 paket uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli işlemler sürerken risk analizi bir başka tırı işaret etti. Bu kez yakıt deposunda sıra dışı yoğunluk görüldü.

Dedektör köpekler de tepkilerle şüpheyi doğruladı. Yakıt deposu açıldı. 120 kilogram ağırlığında 107 paket uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili 2 sürücü gözaltına alındı.