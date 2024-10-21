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Türkiye
AA 21.10.2024 16:38

15 Temmuz gazileri: Şehitlerimizin elleri ahirette FETÖ elebaşının yakasında olacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıkan ve açılan ateş sonucu yaralanan gaziler, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin "Şehitlerimizin elleri ahirette onun yakasında olacak. Bu vatana ve millete yaptığı zarar için inşallah Allah onu cehennemde yaksın" dedi.

15 Temmuz gazileri: Şehitlerimizin elleri ahirette FETÖ elebaşının yakasında olacak
[Fotograf: AA]

Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanarak gazi olan Yılmaz, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini sabah iş yerinde televizyondan aldığını söyledi.

O gece verilen kahramanca mücadelenin aklına geldiğini belirten Yılmaz, "Şehitlerimizin elleri ahirette onun yakasında olacak. Bu vatana ve millete yaptığı zarar için inşallah onu Allah cehennemde yaksın. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize de Rabbim şifalar versin." diye konuştu.

"Halen Gülen'in fikrinde ve zikrinde giden insanların da onun yaşadığı azapla yaşamalarını ve ölmelerini istiyorum" diyen Yılmaz, şunları söyledi:

"Gülen öldü gitti ama içimizin ateşi sönmedi. Algı operasyonlarıyla halen sosyal medyalarda boy gösteriyorlar. Bu ülkeyi kötü gösteriyorlar, maalesef bazı gençlerimiz de buna inanıyor. Aklınızı satmayın bunlara. Bu güzelim vatanımızdan başka yerimiz yok. 15 Temmuz'da da bunu gösterdik, ölsek de biz buradayız."

"Ölmesi bizleri sevindirdi ancak içimizin ateşi sönmedi"

Darbeci askerlerin halka kurşun sıktığı hain kalkışmada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karnından yaralanarak gazi olan Veyis Gümüşsoy ise Gülen'in ABD'de öldüğünü duyduğunda çok sevindiğini ifade etti.

Düzenlenen operasyonlarda halen FETÖ üyelerinin yakalandığını dile getiren Gümüşsoy, "Ona destek verenler, bu yanlış düşüncelerinden dönsün artık. Bu kadar oyuna gelmenin bir anlamı yok. Ölmesi bizleri sevindirdi ancak içimizin ateşi sönmedi." diye konuştu.

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