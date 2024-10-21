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Türkiye
AA 21.10.2024 15:45

15 Temmuz gazisi Parlak: 15 Temmuz'dan beri aldığım en güzel haber

Yaşar Parlak, 15 Temmuz gazisi. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde TRT'ye giderken darbecilerin açtığı ateşle yaralandı. FETÖ elebaşı terörist Gülen'in ölümüyle çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Parlak, "Bugün hiçbir yerim ağrımıyor. İş yerinde arkadaşlarım benden tatlı bekliyor. O kadar mutluyum" diyor.

15 Temmuz gazisi Parlak: 15 Temmuz'dan beri aldığım en güzel haber
[Fotograf: AA]

Darbe girişimi sırasında Harbiye'deki TRT binasına giderken darbecilerin açtığı ateşle yaralanan 15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak, Gülen'in ölüm haberini duyar duymaz 15 Temmuz Şehitler Anıtına geldiğini söyledi.

Parlak, "Burası bizim mabedimiz. Buraya ne zaman gelsem duygu patlaması yaşıyorum, uzun bir süre kendimden geçiyorum. Bir saat içerisinde anca kendime gelebildim. Tabii ki kendimize gelmemiz, burayı bırakmamamız gerekiyor. O yüzden geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Örgüt elebaşının ülke topraklarına getirilip yargılanmasını çok beklediğini belirten Parlak, "Bunu gönlümden isterdim. Bunu dış güçler engelledi. Ben devletime küs değilim, küsmedim. Gönlümden geçen buydu." diye konuştu.

Gazi Yaşar Parlak, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "Bugün benim 15 Temmuz 2016'dan beri aldığım en güzel haber. Bugün benim bastonlarım yere değmedi. Adrenalin iğnesi yapılmış gibi hissediyorum kendimi. İnanır mısınız, kaç kez ameliyat olduğumu hatırlamıyorum. Bugün hiçbir yerim ağrımıyor. İş yerinde arkadaşlarım benden tatlı bekliyor. O kadar mutluyum." ifadesini kullandı.

15 Temmuz gazisi Parlak: 15 Temmuz'dan beri aldığım en güzel haber

"Hepsinin beyinleri yıkanmış"

Gülen'in Türkiye topraklarına gömülmemesi gerektiğinin altını çizen Parlak, "Kimlerle dostluk yapmışsa, kimlerle yaşamışsa, hangi dine mensupsa orada, kendi dininin mezarlığına gömülmesini istiyorum." dedi.

FETÖ tehlikesine dikkati çeken Parlak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında durabilecek bir yapı olmaz. Yıllardır biz PKK'yla savaş halindeyiz. Ondan sonra veya önce bin türlü örgüt çıktı. Fetullah Gülen de bir örgüt. Fetullah Gülen'e destek veren insanlar, bizim memleketimizin insanları. Bu adamların düğmesine mi birisi bastı da bir gecede bunlar cellat oldu, kasap oldu? Aklım almıyor. Bir gece önce dostluk yaptığın insan, bir gece sonra senin düşmanın oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Örgüte yakınlık duyan kimselerden hatalarını görmelerini beklediğini ifade eden Parlak, şunları söyledi:

"Artık başlarında kimsede yok. Yani doğru yolu bulsunlar. Devletimizin sıcak kollarına başvursunlar. Desinler ki 'biz hata yaptık.' Hata insana mahsus. İnanıyorum, devletim onlara ne gerekiyorsa onu yapar. Ben bunu bekliyorum. Bunu yapacaklarına inanmıyorum ama beklentim böyle. Çünkü hepsinin beyinleri yıkanmış."

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