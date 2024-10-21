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Türkiye
AA 21.10.2024 15:07

FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberinin ardından şehit Halisdemir'in kabri ziyaret ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ediyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberinin ardından şehit Halisdemir'in kabri ziyaret ediliyor
[Fotograf: AA]

FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini duyan vatandaşlar, 15 Temmuz'da darbecilere direnişin simge isimlerinden şehit Halisdemir'in kabrine gelerek dua okudu.

Şehidin kabrini ziyarete gelenlerden Efe Kahveci, 15 Temmuz'un kahramanı Halisdemir'i böyle bir günde ziyaret etmenin kendilerine farklı duygular yaşattığını söyledi. Kahveci, "Onun için dua edeceğiz, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz." dedi.

Yunus Emre Pehlivan da darbe girişimi gecesini hatırladıkça hüzünlendiğini dile getirerek, "Fetullah Gülen'in ölmesiyle bugün bizim için aslında milli bayram." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Onun için dua etmeye geldim"

Şehidin kabrine ailesiyle gelen Serap Coşkun da Bursa'da yaşadığını, elebaşı Gülen'in ölümünün ardından şehidin kabrini ziyaret ettiklerini anlattı.

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir için üzgün, örgüt elebaşının ölüm haberi için mutlu olduğunu aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Kaç senedir Ömer Halisdemir'in acısını yaşıyoruz. Ben de evlatlarımın böyle karakterde olmasını çok isterim. Onun için dua etmeye geldim. İki oğlum var, inşallah şehidin karakterinden, huyundan bir şeyler alırlar. Bu vatan için can vermeye hazır olurlar. Biz Türk milletine böyle evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Kalbimiz hep Ömer Halisdemir ile olacak."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bülent Coşkun da Bursa'da yaşadığını, yıllardır şehidin kabrini ziyaret etmek istediğini ancak bugüne nasip olduğunu söyledi.

FETÖ elebaşının ölümünün ardından bir nebze yüreklere su serpildiğini dile getiren Coşkun, "Sebep olanlar, hesabını verecekler öbür tarafta. İnşallah şehidimizin ruhu şad olur. İnşallah, ailesi de bir nebze rahatlamıştır." ifadelerini kullandı.

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