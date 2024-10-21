15 Temmuz Derneği: Fetullah Gülen'in ölümü bu kadar kolay olmamalıydı

15 Temmuz Derneği üyelerince, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin, Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde basın açıklaması düzenlendi.

Burada gaziler ve şehit yakınları adına konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bundan 8 yıl kadar önce, yıllar öncesinden başladığı hainliği 15 Temmuz darbe girişimiyle de zirveye çıkaran bir hainin, uzun yıllardan beri kaçmış olduğu Amerika'da ölüm haberini aldık." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilerin, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesini ve son nefesine kadar müebbet hapis cezası çekmesini istediklerini belirten Turunç, bunun gerçekleşmemesine rağmen mağdurların ölüm haberine sevindiklerini dile getirdi.

Şehit yakınları ve gazilerin acılarının dinmeyeceğini vurgulayan Turunç, "Onun orada ölmesi Türkiye'de ve dünyada FETÖ karşıtı tüm vatansever insanları, milletinin, devletinin, bayrağının yanında olan insanları sevindirmekle birlikte, onun arada ölmesi belki de kurtuluşu oldu. Bu topraklara ihanet eden, bu millete ihanet eden, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı emperyal ülkelere satmak isteyen bir insanın ölümü bu kadar kolay olmamalıydı." şeklinde konuştu.

Vatan sevgisinin imandan olduğunu söyleyen Turunç, "Her ne kadar hoca kılıklı birisi, önder insan gibi gözükse de kandırdığı insanlar nezdinde önderdir. Yoksa milletimizin nezdinde, vatanseverler nezdinde o bir haindi. Onun ölümü gerçekten çocuklarını, yakınlarını kaybeden insanlar açısından bir nebze olsa acıları dindirmiş olacak." dedi.

İsmail Hakkı Turunç, "Yaşarken nereye sığındıysa ölüsü de o topraklara yakışıyor. O topraklarda defnedilsin." ifadesini kullandı.