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Türkiye
İHA 21.10.2024 14:33

İkiz şehitlerin babası: Gülen'in ölüm haberiyle büyük mutluluk yaşadık

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası, Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili, "Haberi ilk aldığımızda çok büyük bir mutluluk yaşadık. Bu adam inşallah ahirette cezasını çekecek. Yetimlerin, öksüzlerin hakkı üzerinde" dedi.

İkiz şehitlerin babası: Gülen'in ölüm haberiyle büyük mutluluk yaşadık
[Fotograf: İHA]

Şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, 15 Temmuz'raki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit oldular.

Şehit aileleri olarak silahlı terör örgütü elebaşı Gülen'in ölüm haberine sevindiklerini anlatan baba Ali Oruç şunları kaydetti;

Şehit aileleri olarak hem sevindik hem de üzüldük. Sevinmemizin sebebi bu hain pislik ortalıktan temizlendi. 251 şehidimiz huzurlu ve mutlular. Ancak bir yandan üzülüyoruz. Çünkü cezasını burada çekmedi. İnşallah ahirette cezasını çekecek. Bu şerefsiz, kötü insan geberip gitti. Bu öksüzlerin, yetimlerin ve şehitlerin hakkı üzerinde var. Gelinimin, torunumun hakkı var. Haklarımızı helal etmiyoruz. Rabbim inşallah ahirette bunu hesap vermeyenler arasında tutar.

İkiz şehitlerin babası: Gülen'in ölüm haberiyle büyük mutluluk yaşadık

“Dünyadan bir pislik kurtuldu”

Haberi ilk aldığımızda çok büyük bir mutluluk yaşadık. Bu adam inşallah ahirette cezasını çekecek. Yetimlerin, öksüzlerin hakkı üzerinde. Bu cezasını inşallah çekecek. Rabbime orada hesap verilecek ama inşallah bu hesap vermeyenlerden olur. Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Tek temennimiz. Bizim ellerimiz onun yakasında olacak. Dünyadan bir pislik kurtuldu.

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