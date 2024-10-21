FETÖ elebaşı terörist Gülen'in ölüm haberini alan şehit ailesi: Oğlum, hain geberdi

Erzurum'da özel harekat polisi oğulları Yakup Sürücü'yü 15 Temmuz gecesi şehit veren İbrahim Sürücü ile eşi Çiğdem Sürücü, şehitliğe giderek, çocuklarına FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini verdi.

Pasinler ilçesinin kırsal Taşkaynak Mahallesi’ndeki şehit oğullarının mezarını başında dua eden Çiğdem Sürücü, "Oğlum hain geberdi. Bugün hafızımın düğününü ettiğim gün. Çünkü kafirden dünya kurtuldu. Dokuz yıldır benim yavrularımın nasıl gözlerinin yaşı damlıyor, kurumuyorsa inşallah bunun kabristanına, tabutuna da öyle taşlar bağlanır, bednam olur. Bunun arkasındakilerde bundan örnek alır tövbe eder İslamiyet'e dönerler. Telefonda öğrendiğimiz ölüm haberi bizim için en büyük müjdeydi. Bugün oynayacağım geliyor. Davul çaldıracak günüm geldi. En mutlu günüm bugün. İlk defa benim yüreğim ferahladı. Hem şehit anasıyım hem hafız anasıyım hem de gururlu bir anayım. Öyle bir yiğit beslesinler ki hayattayken dünya beğensin, ölüp gittiğinde de yer beğensin" dedi.

"Şu anda yavrum rahat uyusun kabristanında"

15 Temmuz günü izinli olmasına rağmen darbe girişimini öğrenince, "Vatan meselesi gitmem lazım" diyerek Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na giden ve şehit olan polis memuru Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü ise şunları söyledi:

"Şu anda yavrum rahat uyusun kabristanında. Bugün müjde gibi bir haber almışım. Kurban da keseceğim. Benim oğlum gitti ama vatan duruyor bak. Hani bu kafir bu vatanı bölüyordu, niye bölemedi. Hani bunun arkasında güç vardı. Bizim gücümüz kim biliyor musun? Hazreti Allah. Biz gücü Allah'tan alıyoruz. Bunu yetiştirip bu dünyaya getiren anası babası cehennemden çıkmasın ki böyle evlat yetiştirmiş. Bu ülkeyi ne hale getirdi. O hiç cehennem narından çıkmaya, bu ülke kurtuldu. Onun arkasında olanlara da sesleniyorum bu şeyleri bıraksınlar. Yavrum gitti ama vatan duruyor, anası babası duruyor, namusumuz duruyor. Bunun arkasında olan güçlere sesleniyorum. Bunun peşini bıraksınlar. Dönsünler, birliğimizi, beraberliğimizi de bozmasınlar"