15 Temmuz gazisinden FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü için 'sevindim' açıklaması

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aslan, "Gülen'in ölmüş olması, örgütün yapısını büyük ölçüde değiştirmeyecek çünkü örgütü yöneten Gülen değil CIA ve MOSSAD. Bu istihbarat örgütleri var oldukça, Amerika ve İsrail'in Türkiye üzerindeki emelleri var oldukça, bu FETÖ ve türevleri de var olacaktır" dedi.

Gülen'in ölmüş olmasının örgütün çöktüğü ve bittiği anlamına gelmeyeceğini belirten Aslan, "Gülen'in ölüm haberini duyduğumda sevindim. Ölmüş olması elbette önemli ama çok da değil. Neden? Çünkü esas eleman o değil. Örgütü yöneten Gülen olmadığına göre, onun ölmüş olması ya da yaşaması çok önemli değil" yorumunda bulundu.