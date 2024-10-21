15 Temmuz gazisi muhtar: Düşmandan kurtulduk

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili konuşan Cumurcu, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Ülkenin, Kurtuluş Savaşı gibi bir gece yaşadığını ve milletin şehit olmayı göze alarak FETÖ'cü hainlerin darbesini engellediğini belirten Cumurcu, "FETÖ yapılanması çok eskiye dayanıyor. Bunlar bir günlük, iki günlük, üç günlük bir yapılanma değil. 20. yüzyılın Lawrence'ı dediğim bir şahıstan bahsediyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz 2016'da milletin dirayetiyle büyük bir kahramanlık örneği verildiğini söyleyen Cumurcu, "Çok şükür büyük bir beladan, devleti uçurumdan aldık diye düşünüyorum. Tabii şehitler verdik, gaziler gazilerimiz oldu. Geleceğimizi çalmaya çalışan bir örgütle karşı karşıyaydık. Bizim nesilleri değil, bizden sonraki nesilleri çalmaya kalkan bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Düşünsenize kendi milletine silah doğrultacak kadar aşağılık derecesine inmişlerdi" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz ve milletimiz en büyük düşmanlarından bir tanesinden kurtuldu"

FETÖ'ye bağlananların efsunlanmış gibi davrandığına ve düşünme yeteneklerini kaybederek hareket ettiklerine dikkati çeken Cumurcu, şöyle devam etti:

"Tek sevindiğim şey şudur. Ben ölmesini bekliyordum. Onların rabıta dedikleri bir olayları var. Yani birbirleriyle kurdukları bir rabıta. Çünkü çoğu efsunlanmış vaziyetteler. Bir şey anlattığınız zaman boş dinliyorlar, boş bakıyorlar. O gecede olduğu gibi. Düşün ki o gece benim devletimin, milletimin elbisesini çalmış bir yüzbaşıya, 'Siz ne yapıyorsunuz? Sen vatandaşa nasıl silah doğrultursun?' dediğim zaman böyle efsunlanmış bir şahısla karşı karşıyaydım. Hakikaten çok büyük oyunlar, çok büyük kurgular, tabii bunun akıbetinde o gece yaşanan acı olaylar, şehitlerimiz ve gazilerimiz var."

"Bu kadar insanın kanıyla, canıyla oynamak kolay değil"

FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Cumurcu, şunları kaydetti:

"Defalarca ölüm haberini deklare ettiler ama ben hiçbir zaman inanmadım ki en son artık devletimizin açıklamasıyla artık bunun öldüğüne kanaat getirdik. Tabii içimizde sevinç var. Devletimiz, ülkemiz ve milletimiz en büyük düşmanlarından bir tanesinden kurtuldu. Hakkımı helal etmiyorum. Çünkü hem kendi sağlığım hem evlatlarım, yeğenlerim, şehit kardeşlerim var. Helalleşmek kolay değildir. İnşallah ahirette biz bunların hepsini göreceğiz. Yani o hesabı vermek kolay değil. Bu kadar insanın kanıyla, canıyla oynamak kolay değil. O hesapları kolay kolay veremeyecekler."