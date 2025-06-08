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Türkiye
AA 08.06.2025 13:33

15 gündür kayıp olan otizmli çocuğun cansız bedeni bulundu

Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu.

15 gündür kayıp olan otizmli çocuğun cansız bedeni bulundu

İlçeye bağlı kırsal Elif Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri'nde balık tutan vatandaşlar, suda ceset görünce jandarmaya bilgi verdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma bot timi, cesedi sudan çıkardı.

Yapılan incelemede, cesedin Araban ilçesine bağlı kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'e ait olduğu belirlendi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aramaların 15. gününde Elif Mahallesi Kırkak mevkisinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset, alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olayın akabinde ceset, baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilmiş ve Onurcan Özdemir'e ait olduğu teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Murat ve Aynur Özdemir çiftinin kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta kaybolan otizmli oğulları Onurcan Özdemir için birçok ekip tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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