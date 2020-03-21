Haber Giriş: Kaynak: AA
'14 gün kuralı'na uymayan 12 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 12 kişiye idari para cezası uygulandı.
Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından döndükten sonra evlerinde geçirmeleri gereken sürede kendilerini izole etmeyip dışarı çıkanlara yönelik çalışma yapıldı.
Denetimlerde, uyarıları dikkate almadığı tespit edilen 12 kişiye, kişi başı 498 lira idari para cezası verildi.
Yetkililer, küresel bir sorunla mücadele edildiğinden vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirterek, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.
Etiketler: tedbir para cezası kovid-19 koronavirüs BurdurSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:46
Son Haberler
- 15:57
- 15:55
- 15:53
- 15:52
- 15:51
Sıradaki Haber
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilebilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz