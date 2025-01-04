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Türkiye
AA 04.01.2025 02:03

133 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir açıklarında 133 düzensiz göçmen kurtarıldı, 73 göçmen yakalandı.

133 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca bu 3 ilçe açıklarında Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bottaki 15'i çocuk 83 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ve Çeşme açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bot ekibi görevlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince 2 lastik bottaki 20'si çocuk 50 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

73 düzensiz göçmen yakalandı

Urla ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından fiber tekne ve lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan fiber tekne ve lastik bottaki 33'ü çocuk 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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