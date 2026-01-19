Çok Bulutlu 1ºC Ankara
TRT Haber 19.01.2026 09:29

13 il için "sarı" uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nin güneydoğusunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

13 il için "sarı" uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yoğun kar yağışı beklenen, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Kastamonu, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Batman, Şırnak ve Bartın için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

