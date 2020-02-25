Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesindeki "Okullardan Yarınlara" eğitime destek programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda dün yapıldı.

Cumhurbaşkanı bağış çağrısı yaptı

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayırseverlere okullara bağış için çağrıda bulundu. Erdoğan, "İmkanı olan her vatandaşımız sadaka-i cariye olarak dilediği yerde, ister derslik, ister okul şeklinde katkıyla bu kampanyaya iştirak edebilir" dedi.

Öncelik deprem bölgelerine

"Okullardan Yarınlara" eğitime destek programında iş insanlarının eğitim bağışlarının depremde öncelikli bölgelere ve katma değeri yüksek projelere yönlendirilmesi için özel bir çalışma yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlükleri devrede

Kampanyaya okul yaptırarak destek olmak isteyen hayırseverler, il milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapabilecek. İl milli eğitim müdürlükleri, il genelinde, ihtiyaç duyulan okulların yerleri konusunda hayırseverlere bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardımlarda deprem riski yüksek olan yerlerdeki okullara öncelik vermeliyiz.https://t.co/Lp5CloIke4 pic.twitter.com/M3ZF4RAJPB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2020

Hesap numarası açıklandı

Hayırseverler, eğitimde fiziki alt yapıyı güçlendirmek için kampanyaya herhangi bir limit olmadan nakdi yardımlarını Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı'na ait Merkez Bankası'nın TR 0200 0010 0100 0003 5015 4035 IBAN numaralı hesaba bağış yapabilecek.

Ayni yardımlar

MEB'in belirlediği kriterler çerçevesinde 12 veya 24 derslikli okul yaptırmak isteyen hayırseverler, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ayni yardımlarını gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, eğitim materyali ve okul teçhizatlarına ilişkin ayni yardımlar ise tutanak karşılığında doğrudan okulun idaresi aracılığıyla yapılabilecek.

13 bin yeni okul ve deprem için güçlendirme gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye'de 18 milyonu aşkın öğrenci, sayıları 70 bini bulan eğitim kurumlarında eğitim görüyor, özel eğitim kurumları ve diğer eğitim öğretim birimleriyle bu sayı 86 bine kadar çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığının bunlara ilave olarak 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca mevcut okulların bir kısmında da depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.