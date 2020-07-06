Haber Giriş: Kaynak: DHA
12 yolcu alması gereken minibüsten 35 kişi çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken, Esenyurt'ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama ekipleri kent genelinde birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadan kapasite üstünde yolcu alan minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı.
Esenyurt'ta da uygulama yapan ekipler içerisinde 12 kişi bulunması gereken bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.
Minibüs sürücüsüne hem Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 104 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: koronavirüs esenyurt minibüs kapasiteleri polis denetimiSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 09:25
Son Haberler
- 10:02
- 10:05
- 10:07
- 09:54
- 09:44
Sıradaki Haber
Havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz