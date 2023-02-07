Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına, Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Ciritpınar Mahallesi'nde çöken Zorlu Apartmanı'nın enkazından 12 yaşındaki Aysima Yılmaz kurtarıldı.

Enkaz altından yaklaşık 40 saat sonra yaralı olarak çıkarılan kız çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.