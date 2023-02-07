Kentte olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hattında yolcu gemisi seferlerinin saat 20.00 itibariyle iptal edildiğini duyurdu.