Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bazı vapur seferlerine fırtına engeli
İzmir'de Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hattındaki yolcu gemisi seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kentte olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hattında yolcu gemisi seferlerinin saat 20.00 itibariyle iptal edildiğini duyurdu.
Etiketler: İzmir Deniz Otobüsü
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