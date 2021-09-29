Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
12 yaşında tüfekle oynayan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Karaman’da yaşayan 12 yaşındaki Ş.D., babasına ait tüfekle oynadığı sırada kazara tetiğe dokunması sonucu 9 yaşındaki kuzenini vurarak öldürdü.
Ermenek'e bağlı Balkusan köyünde yaşayan Ş.D., evlerinde amcasının oğlu Yasin D. ile birlikte babası T.D.'ye ait tüfeği alıp oynamaya başladı.
Ş.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.'nin karnına isabet etti.
Silah sesini duyan aile, Yasin D.'yi kanlar içinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin D. yaşamını yitirdi.
Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Jandarma da Ş.D.'nin ifadesine başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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