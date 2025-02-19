12 ilde yoğun kar: 1560 yol kapandı

Kentin bazı bölgelerine gece saatlerinden itibaren yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle il merkezinde 9, Hozat'ta 7, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38 ve Pülümür ilçesinde 7 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için iş makineleri desteğiyle çalışma başlattı.

Bingöl

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniyle merkezde 3, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 3, Karlıova'da 20, Kiğı'da 25, Yayladere'de 12 ve Yedisu'da 2 köy ile ulaşım sağlanamadığını belirtti.

İl Özel İdaresinin 54 hizmet aracı ve 115 personel ile köy ve bağlı yerleşim yerlerinde yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Usta, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat sahada, görevinin başında olduğunu kaydetti.

Samsun

Samsun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Yakakent ve Alaçam'da 1'er, Asarcık'ta 4, Ayvacık'ta 3, Havza'da 11, Ladik'te 22, Kavak'ta 4, Salıpazarı'nda 8, Vezirköprü'de 49 olmak üzere toplam 103 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde 1820 personel ile 619 iş makinesi, kamyon ve araçla kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Tokat

Tokat'ta ise kar yağışı nedeniyle Almus'ta 25, Artova'da 26, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 44, Niksar'da 48, Pazar'da 5, Reşadiye'de 45, Sulusaray'da 7, Turhal'da 22, Yesilyurt'ta 11, Zile'de 54 olmak üzere 293 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Amasya

Amasya'da da il genelinde 136 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ilçelerden Boyabat'ta 27, Dikmen'de 11, Durağan'da 9, Gerze'de 8, Türkeli'nde 3, Ayancık'ta 7, Saraydüzü'nde 2 olmak üzere 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çorum

Çorum İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre ise kentte 214 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Meteorolojik tahminlerde yoğun kar yağışı uyarısı yapılmasının ardından ekipler, ulaşımda sıkıntı yaşanabilecek noktalara yönlendirildi. Ekipler, 50 iş makinesi ve 80 personelle acil durum içeren bölgeler öncelikli olmak üzere yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu

Kastamonu'da da kar yağışı nedeniyle 206 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, il merkezinde 53, ilçelerden Alucra'da 35, Bulancak'ta 54, Çamoluk'ta 14, Çanakçı, Doğankent, Tirebolu ve Yağlıdere'de 3'er, Güce'de 12, Keşap'ta 16, Piraziz'de 22, Şebinkarahisar'da 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 228 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt

Bayburt'ta kar yağışının etkiliği olduğu Aydıntepe ilçesinde 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 20 personel ve 8 iş makinesiyle, köy yollarının açılması için çalışmalara devam ediliyor.

Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ordu

Ordu'da kar yağışı sonrası 98 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerdeki kar kalınlığının 25 ila 70 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Kürtün'de 20, Şiran'da 7 ve Torul'da 25 olmak üzere 52 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 101. Şube Şefliği, 68 personel ve 34 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, kar yağışının trafikteki olumsuz etkilerini azaltabilmek için belediyeye ait otobüslerin 3 gün ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Meteoroloji yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından, kar yağışına yönelik çalışmalara başladıklarını belirten Başer, "Belediye olarak 105 personel ve 19 araçla sabah 06.30 itibarıyla kar temizleme çalışmalarına başladık. Tüm yollarımızı açtık. Kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.