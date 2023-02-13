Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede olan Kepez Belediyesi'nin arama-kurtarma ekipleri, birçok mucizeye tanıklık etti.

Hatay'da çalışma yapan ekipler, 147 saat sonra Yumak Mahallesi'ndeki enkazdan 11 yaşındaki Cudi ile anneannesini sağ olarak çıkardı.

Enkazdan kurtarılan Cudi, ekiplere, "Sayıyorum. 7 gündür çöküntü altındayız. Çok kirliyim, beni hamama götürün" dedi. Sedye ile ambulansa taşınan Cudi, "Su verecek misiniz" diye de sordu.

Zonguldak ve Kütahya'dan gelen madenciler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personeli ile çalışan Kepez Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Cudi'nin 7 katlı binadan zemine indiğini, yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu belirtti.

"Allah varsa her şey olur"

Enkaz altında aç susuz günlerce yaşam mücadelesi veren Cudi o anları TRT Haber'e anlattı.

"Babam beni uyandırmaya çalışmış. Ben uyanmadım, babam çıktı, küçük kardeşlerimi çıkardı. Sonra ben kaldım içeride. Ben çok mutlu olmuştum kafama taş düşmediği için. Kafama taş düşseydi kafam çok ağrırdı. Taşları elimle kaldırmaya çalıştım ama taşlar büyük olduğu için kaldıramadım."

Enkaz altında umudunu hiç kaybetmemiş.

"Evet düşünüyordum Allah'a inanıyorum ben. Allah varsa her şey olur. Allah'tan umudunuzu kesmeyi çıkacaksınız inşallah"

"Nohutlu pilavı çok seviyorum"

Cudi, şimdi hastanede tedavi altında,, durumu iyi ancak normal beslenmeye henüz geçmedi. Hayali ise nohutlu pilav ve salata yemek.

"Nohutlu pilav çok seviyorum. Salatayla ve ayranla yemek istiyorum. Annem aslında bize çok yapmıyor, normal pilav yapıyor. Ben de işte not çıkarıyorum kendi kendime nohutlu pilav yapıyorum, çok güzel oluyor"