11 il için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Öte yandan yoğun kar yağışı beklenen Artvin, Bitlis, Hakkari, Muş, Rize, Siirt, Van ve Şırnak için "turuncu", Ağrı, Giresun ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Genellikle mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

