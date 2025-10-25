Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 25.10.2025 07:54

11 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

11 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bugün beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara ve İstanbul'da 20, İzmir'de 26, Antalya'da 25, Adana'da 28, Konya'da 24, Bolu'da 18, Samsun'da 21, Erzurum'da 16, Diyarbakır'da 25 derece civarında seyredecek.

Denizlerde hava

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Sağanak Hava Durumu
Sıradaki Haber
Fatih'te sağanak sonrası yol çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:54
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
08:05
Fatih'te sağanak sonrası yol çöktü
07:16
Makine ihracatı 9 ayda 20,9 milyar dolar oldu
06:52
"Trakya Keşif Fest" başladı
06:43
İnşaat sektörü yurt dışında 9,2 milyar dolarlık iş üstlendi
06:36
"Türkiye E-Ticaret Haftası" İstanbul'da düzenlenecek
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ