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Türkiye
TRT Haber 07.09.2024 16:59

11 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yurdun kuzey ve doğusuna beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

11 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre kuzeydoğu kesimlerde Ardahan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Erzincan'ın doğu, Kars'ın kuzey ve Artvin'in iç kesimleri, Kastamonu'nun doğu, Çorum'un kuzey, Sinop'un iç ve Samsun'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Kuvvetli yağış beklenen Artvin, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Samsun, Sinop, Bayburt ve Ardahan için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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