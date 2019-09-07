Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme gibi suçlardan hakkında 11 ayrı yakalama kararı olan E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadının yakalanması için, Yavuzlar Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyonda, şüpheli, yatak odasında dolap arkasında yapılmış özel bir bölmede saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber