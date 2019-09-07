Türkiye
11 ayrı suçtan aranan firari yakalandı07 Eylül 2019 Cumartesi 05:55 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 05:58
Kayseri'de, 11 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kadın, saklandığı evdeki özel bölmede ele geçirildi.
Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme gibi suçlardan hakkında 11 ayrı yakalama kararı olan E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadının yakalanması için, Yavuzlar Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı.
Düzenlenen operasyonda, şüpheli, yatak odasında dolap arkasında yapılmış özel bir bölmede saklanırken yakalandı.
Gözaltına alınan kadın, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: TRT Haber