Türkiye
Hasarlı araç bahanesiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı07 Eylül 2019 Cumartesi 02:50 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 02:52
Adana'da hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaparak gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Adana'da hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yapan 9 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, bir internet sitesi üzerinden uygun fiyatla hasarlı araç ihalesi yapıldığını söyleyerek vatandaşları dolandıran kişilerin yakalanması için çalışma başlatılmış.
4 Eylül'de 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: TRT Haber