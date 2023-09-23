10 ilde zehir tacirlerine operasyon: 49 gözaltı

Bakan Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir tacirinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Paylaşımında, "Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.