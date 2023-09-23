Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 23.09.2023 08:57

10 ilde zehir tacirlerine operasyon: 49 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 49 zehir tacirinin gözaltına alındığını açıkladı.

10 ilde zehir tacirlerine operasyon: 49 gözaltı

Bakan Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir tacirinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Paylaşımında, "Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Ankara Aydın Balıkesir Elazığ Giresun Kahramanmaraş Konya Muğla Narkotik Sakarya Tokat Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan servis iki araca çarptı: 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:40
Sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşıma 8 tutuklama
09:32
İzmir, TEKNOFEST'e hazırlanıyor
09:39
Dünyaca ünlü 70'i aşkın astronot Türkiye'ye gelecek
09:21
"Işık hadisesi"ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler
09:34
Togg'da çarklar dönüyor
09:40
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
FOTO FOKUS
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye adli işlem: Yola konulan dubaları devirdi
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye adli işlem: Yola konulan dubaları devirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ