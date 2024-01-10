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Türkiye
AA 10.01.2024 06:12

10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini telefonda hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak özellikle öğretmenleri dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Van ve Ağrı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Şanlıurfa Dolandırıcılık
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