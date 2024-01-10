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Türkiye
DHA 10.01.2024 05:35

Yağışlı havada kayan tır yolu trafiğe kapattı

Manisa'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, İzmir-Ankara karayolunu trafiğe kapattı.

Yağışlı havada kayan tır yolu trafiğe kapattı
[Fotograf: DHA]

İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Davut Bülbül idaresindeki tır, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, savrularak yolu ulaşıma kapattı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, tır sürücüsü Bülbül'ün durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kısa süreliğine trafiğe kapalı kalan İzmir-Ankara karayolundaki trafik akışı, tırın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

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