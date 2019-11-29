Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi, "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı Boğaziçi Zirvesi'nde bu sene rekor bir katılıma ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Bluebay Varlık Yönetimi Kıdemli Stratejisti Ash: Türkiye ekonomisinde ciddi düzenlemeler yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Kıdemli Stratejisti Tim Ash, Bluebay’in büyük bir portföyünün olduğunu, bu portföyün yaklaşık yarısının gelişen piyasalarda olduğunu belirtti.

Bluebay olarak Türkiye’de yaklaşık 20 yıldır bulunduklarını ifade eden Ash, Türkiye’de yatırımlarının devam edeceklerini, Türk bankalarını, kurumlarını, şirketlerini sevdiklerini dile getirdi.

[Bluebay Varlık Yönetimi Kıdemli Stratejisti Ash. Fotoğraf: AA]

Ash, Türkiye’nin makro sektörde iyi endüstri yöneticilerine ve bankalara sahip olduğuna işaret ederek, “Türkiye hikayesi için bir takvim oluşturacak olursak, bu takvimi uzun, orta ve kısa vade şeklinde ayırmak lazım. Türkiye, uzun vade de çekici bir ülke. Güzel bankalar, iyi firmalar var. Türkiye çok dinamik bir ülke. Uzun vadede bu faktörler aslında ön plana çıkıyor. Kamu finans profili de güçlü. Ödeme isteği var. Ülkenin derecelendirilmesine bu pek yansıtılmadı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinde kısa vadede makro politika şoklarının yaşandığını anımsatan Ash, “Türkiye ekonomisinde ciddi düzenlemeler yapıldı. Önemli bir toparlanma yaşandı. Ekonomideki durağanlık çok sığ kaldı ve kısa zamanda toparlanma yaşandı. Para politikası makro düzeyde ciddi yönetildi. Gıda fiyatlarının yönetilmesi yine makro düzeyde iyiydi. Lira stabilize edildi ve para biriminde denge sağlandı. Piyasalar stabilize edildi ve toparlanma zemini sağlandı.” dedi.

Ash, ekonomik politikanın makro yönetiminden ve piyasaya müdahaleden hoşlanmadığını aktararak, "Geçmiş dönemlerde Türkiye’de ayarlamalar yapıldığında, gerekli düzenlemeler yapıldığında yabancı yatırımcılar yaklaşık 20 milyar değerinde Türkiye'ye bono girişi yapmıştı. Para politikaları çok alışılmışın dışına çıktığında, yüksek faiz oranları ve yüksek enflasyon olduğunda bir ülkeye yatırım yapmak zor. Türkiye’yi seviyorum, bu ülkede yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Avrupa’da, İngiltere’de herkesin 1 yıl öncesinde Türkiye uzmanı gibi davrandığını anımsatan Ash, “Türkiye’nin başarısız olacağını, temerrüde düşeceğini düşünüyordu. Fakat böyle bir şey gerçekleşmedi. Türk ekonomisinin esnekliği ve direnci çok kayda değer aslında. Türk bankaları düşünülenin ötesinde çok daha iyi durumdaymış demek ki. 2003 yılından bu yana AK Parti yönetiminin gelmesiyle ekonomi ciddi seviyede toparlandı. Özelleştirme ve deregülasyon gibi çok pozitif etkisi olacak şeyler yapıldı.” dedi.

“Türkiye, AB konusunda hak ettiği yerde değil”

Ash, 4 ay öncesinde ABD’de de diplomasinin çok daha farklı olduğunu, herkesin Türkiye’ye yaptırımların olacağını düşündüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Türkiye, Washington’un bile inanamayacağı sonuç elde etti. Trump’ın yaptırımları kullanmaya çalıştığını düşünüyorum. Türkiye, zaten batıda ve yönü batıya dönük. Türkiye’nin ticareti, yatırımı, finansının 3’te 2’si hep batıda. Türkler, Moskova’ya alışverişe gitmiyor. Eğitim için çocuklarını Rusya’ya göndermiyor. Türkiye’nin Batı ile olan ilişkisi beni üzüyor. AB’ye giriş konusunda Türkiye’yi her zaman destekledim. Bunun hem Türkiye hem de AB için olumlu olduğunu düşündüm.”

Türkiye'nin, AB konusunda hak ettiği yerde olmadığını dile getiren Ash, “Bence Türkiye'nin AB’de olması gerekiyor. Avrupa’da yabancılara karşı kötü bir tutum var. AB’de genişleme karşıtı bir politika var. Brexit ile birlikte Türkiye ile İngiltere arasında ilişkilerin daha iyileştiğini görüyoruz. ABD ve Çin arasında gerçekleşen küreselleşme karşıtı ticaret savaşlarında herkes kaybediyor. Küresel büyüme, ticaret savaşlarıyla azalmaya başladı. Bir kişinin yani Trump’ın açıklamalarıyla, egosuyla, hukuki sorunlarıyla küresel büyüme yavaşlıyor. Dünya daha da yoksul hale geliyor. Daha az küreselleşme sorunların çözümü olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Mobius Capital Partners LLP Kurucu Ortağı Mobius: Türkiye'de inanılmaz değişimler yaşanıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin ikinci günü, düzenlenen panellerle Çırağan Sarayı'nda devam etti.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye’de Yatırım Ortamı ve Yatırım yönetiminin Geleceği" panelinde Mobius Capital Partners LLP Kurucu Ortağı Mark Mobius, Türkiye'deki yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun seyahat programından bahseden Mobius, her zaman meraklı biri olduğunu, zihni açık tutmak gerektiğini, kendisini harekete geçiren şeyin "merak" olduğunu söyledi.

[Mobius Capital Partners LLP Kurucu Ortağı Mark Mobius. Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de inanılmaz değişimler yaşanıyor"

Mobius, değişimin kendisini her zaman heyacanlandırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de inanılmaz değişimler yaşanıyor, pek çok insan bu değişimi fark etmiyor. 1990'ların başında Türkiye'ye yatırıma başladığımızda İstanbul Borsası'nda tek masa vardı, beyefendiler ardında oturuyor, işlemler o şekilde yürüyordu, oturumlar günde 3 saat falan oluyordu. Şimdi olağanüstü bir sisteminiz var.

Dünya genelinde de ne kadar ilerleme kaydedildiği çok önemli. Bir ülkeden diğerine giderken yaşanan değişimleri çok net görüyorum. Türkiye'deki hisse senetleri dünya geneli ile kıyaslarsak, nisbeten ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Hepimizin karşısında faiz oranları babında kritik bir durum var. Avrupa'da eksi oranlar var, Trump eksi oranlar istiyor. Türkiye istisna, faiz oranları yüksek ama hızlı bir düşüş var."

Mobius, gelişmekte olan ülkelerle Türkiye'yi kıyaslarken, ülkenin son derece yetkin zeki iş insanları ile dolu olduğunu, bu iş insanlarının küresel deneyimlerinin bulunduğunu ve hepsinin iyi yönetici olduğunu dile getirdi.

"Türk iş insanları, dünyanın her yerinde çalışma konusunda çok yetkinler"

THY'nin başarısına işaret eden Mobius, "Şirketlerin serbest bırakılması ve küresel anlamda izin verilmesi gerek çünkü Türk iş insanları, dünyanın her yerinde çalışma konusunda çok yetkinler." ifadelerini kullandı.

Mobius, Türkiye'nin kurumsal yönetişimde ilerleme kaydetmesi gerektiğini dile getirerek, bu sorunun çoğu ülkede olduğunun altını çizerek, örneğin Alibaba'da çok kötü şirket yönetişimi olduğunu anlattı.

Günümüzde Asya sermaye piyasalarının gelişmiş piyasalardan daha büyük olduğunu belirten Mobius, "Sermaye hareketi daha çok Asya'ya kayıyor. Türkiye'nin bunu düşünmesi gerek, batı yerine doğuya bakması lazım. Çin ABD arasındaki ticaret savaşı hemen bitmeyecek, uzun vadede devam edecek. Soğuk savaş gibi devam edecek bu, insanlar buna bakıp düşünmeli. Bu durum küresel ticareti etkiliyor ama bundan nasıl avantaj çıkarabileceğinin düşünülmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Gerekli koşullar sağlanarak, Çinli üreticilerin Türkiye'ye getirilebileceğini, buradan ihracat yapılabileceğini anlatan Mobius, bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Mobius, yeni yatırımcı ve girişimcilere; okumaktan geri kalmama, açık fikirli olma, merak etme ve öğrenmeye açık olma tavsiyelerinde bulundu.

Kaynak: AA