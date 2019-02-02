Türkiye'de 2017'de 80 milyon 810 bin 525 olan nüfus, geçen yıl yüzde 1,47 artışla (1 milyon 193 bin 357 kişi) 82 milyon 3 bin 882'ye ulaştı. 2018'de 80 ilin nüfusunda artış gerçekleşti.

Gümüşhane nüfusu yüzde 4,46 azaldı

Türkiye'de geçen yıl sadece Gümüşhane'nin nüfusunda gerileme oldu. İlin nüfusu 2017'de 170 bin 173 olarak kaydedilmişken geçen yıl yüzde 4,46 düşüşle 162 bin 748'e geriledi.

Nüfusu en az artan il ise bin 224 kişiyle Kars oldu. Bu kentin ardından bin 755 ile Bilecik, bin 857 ile Bayburt sıralandı.

En çok nüfus artışı İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti

İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %0,3 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu.

Listenin devamında 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir geldi.

İzmir'i, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

3 il 100 binin altında, 23 il 1 milyonun üstünde

Nüfus sayısının iller arasında büyük fark göstermesi de öne çıkan detaylardan biri oldu. 100 binin altında insanın yaşadığı il 3 olarak kayıtlara geçti. Bayburt 82 bin 274 kişiyle nüfusu en az il olmayı sürdürdü. Bu ili Tunceli 88 bin 198, Ardahan da 98 bin 907 kişiyle takip etti.

Nüfusu geçen yıl 1 milyon sınırını aşan il sayısı da 23'e yükseldi. Sakarya'da 2017'de 990 bin 214 kişi yaşarken bu sayı geçen yıl 1 milyon 10 bin 700'e çıktı. Böylece, kent, nüfusu 1 milyonu geçen iller arasına girmiş oldu.

Kaynak: AA, TRT Haber