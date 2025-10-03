Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
Türk Dünyası
AA 03.10.2025 23:35

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi: Orta Koridor, önemli bir ticaret güzergahı haline gelebilir

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türkiye’den Kafkaslar’a, oradan Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’a ve devamında Orta Asya ile Çin’e uzanan Orta Koridor’un, yakın gelecekte önemli bir ticaret güzergahı haline gelebileceğini söyledi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi: Orta Koridor, önemli bir ticaret güzergahı haline gelebilir
[Fotograf: AA]

Büyükelçi Kapucu, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen “Kazakistan Enerji Haftası-2025 (KEW2025)" kapsamında “Avrasya Ulaştırma Ağı: Orta Koridor” başlığıyla düzenlenen panelde konuştu.

Kapucu, Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması için stratejik önem taşıyan ve Türkiye'den başlayarak Kafkaslar'a, oradan Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan Orta Koridor'un artan stratejik rolüne dikkati çekti.

Orta Koridor’un ülkelere önemli ekonomik avantajlar sağladığını belirten Kapucu, “Orta Koridor, yakın gelecekte önemli bir ticaret güzergahı haline gelebilir” dedi.

Kapucu, Orta Koridor'un önemli geçiş güzergahı olan Hazar Denizi’nin liman altyapısının güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, bu bağlamda yatırımcı şirketler için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Son dönemde Batı ile Doğu’yu birbirine bağlamasıyla rolünü artıran Orta Koridor’un ABD, Rusya ve Avrupa Birliği gibi küresel güçler arasında yeni bir uluslararası rekabete yol açtığını dile getiren Kapucu, Orta Koridor'un sürdürülebilirliği için bölgesel güvenliğin ve istikrarın önemini vurguladı.

Kapucu, Orta Koridor'un aynı zamanda gelişmekte olan ülkelere katma değerli ekonomiye geçiş ve ekonomik bağları güçlendirme fırsatı sunduğunu da kaydederek “Orta Koridor’un ülkeler arasında kurulabilecek stratejik bağlantı yollarından biri olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Orta Koridor kapsamında çeşitli güzergahların bulunduğunu anlatan Kapucu, son dönemde Karadeniz’in de gündeme geldiğini ancak ana hattın Türkiye üzerinden geçmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Kazakistan
Türk Birliği 16 yaşında: Türk Devletleri Teşkilatı
