Hafif Sağanak Yağışlı 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
İHA 08.10.2025 08:00

Macaristan Başbakanı: AB stratejik ortak olarak Türk Devletleri Teşkilatını almalı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada "Avrupa Birliği bugün stratejik ortak olarak TDT ve Orta Asya'yı almalı. Macaristan bunu yaptı. Orta Avrupa da bunun farkında. Biz Macarlar Türk Dünyası'nın büyük destekçisiyiz " dedi.

Macaristan Başbakanı: AB stratejik ortak olarak Türk Devletleri Teşkilatını almalı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla Azerbaycan Gebele kentinde düzenlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar teşkilatın gözlemci üyesi olarak zirvede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirvedeki konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’nda karşılıklı anlayışın var olduğunu belirterek, "Bizde enerji güvenliği, büyüme aynı zamanda güçlü liderler var. Orta Asya'nın daha güçlenmesine yönelik de ümit verici bir gelecek var. Hepinizi tebrik etmek isterim" dedi.

Gebele Bildirisi'nde Türk Dünyası'nın bölgesel sorunlarla ilgili tutumu vurgulandı
Gebele Bildirisi'nde Türk Dünyası'nın bölgesel sorunlarla ilgili tutumu vurgulandı

Orban'dan AB ve Türk Devletleri Teşkilatı vurgusu

Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı tarifelerle adeta ABD’yle bir bilek güreşi yaptığını belirtti:

"Avrupa Birliği bugün en stratejik ortak olarak TDT ve Orta Asya'yı almalı. Macaristan bunu yaptı ve Orta Avrupa da bunun farkında. Biz Macarlar olarak bunun farkındayız ve açık bir şekilde bu duruşumuzu da gösteriyoruz, dile getiriyoruz. Umuyorum ki Batı Avrupa'daki meslektaşlarım ve Brüksel'deki merkezdekiler bunu fark edecek. Ama her şeyden önce bizim Avrupa'daki bu karmaşık siyasi durumu düzeltmemiz ve daha sonrasında da stratejik bir düşünme düzeyine ulaşmamız gerekiyor."

Macaristan Başbakanı: AB stratejik ortak olarak Türk Devletleri Teşkilatını almalı

"Macarlar Türk Dünyası'nın büyük destekçisi"

Avrupa Birliği’nin bir savaş stratejisi izlediğini vurgulayan Orban, "AB, Ukrayna'da Rusya'ya karşı cephede askeri araçlarla savaşı kazanmak istiyor. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa Birliği tarafından kendi savaşımız olarak dile getirilmiş durumda. AB'nin bu anlamda halen Orta Asya'nın stratejik önemini tanımasını kabul etmesini bekliyoruz. Biz Macarlar Türk Dünyası'nın bu konuda büyük destekçisiyiz. Bildiğiniz gibi Macaristan savaşa karşı barış görüşmelerinin olması gerektiğini bir ateşkes olması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla biz de sizle birlikte savaş değil barış tarafındayız. Macaristan olarak size bir kere daha bu yönde attığınız adımlardan dolayı teşekkür etmek isterim. Ukrayna Avrupa'nın Avrupa Birliği'ne komşu ülkesi ve Ukrayna'da barış olursa Avrupa'nın güvenliği sağlanır. O yüzden barışı savunduğumuzda Macaristan'ın güvenliğini de savunmuş oluyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'e çok teşekkür ediyorum"

Orban, Macaristan’ın enerji konusunda çeşitlendirmeden yana olduğunu vurguladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür etmek isterim. Macaristan Türkiye'ye güvenilir bir transit ülke olduğu için enerji tedarikinde çok teşekkür etmek isteriz. Güvenli bir şekilde enerji sağladığı için Macaristan'a sayın Aliyev'e de çok teşekkür etmek isterim. En önemli doğal gaz ve petrol sahalarından yatırım yapılmasını mümkün kıldı. Bu sayesinde bu sayede Macarlar da bu alanda piyasaya, pazara giriyorlar ve ben çok teşekkür ederim."

ETİKETLER
Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası Macaristan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan İlham Aliyev
Sıradaki Haber
Gebele Bildirisi'nde Türk Dünyası'nın bölgesel sorunlarla ilgili tutumu vurgulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
Yabancı plakalı taşıtlara verilen idari para cezalarına düzenleme
08:53
Çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu
08:26
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 zanlı yakalandı
08:18
41 ilde dolandırıcılık operasyonu: 271 şüpheli yakalandı
07:43
Gebele Bildirisi'nde Türk Dünyası'nın bölgesel sorunlarla ilgili tutumu vurgulandı
07:23
Bu ay gökyüzünde iki görkemli meteor yağmuru izlenebilecek
36 il için 'sarı' kodlu uyarı
36 il için 'sarı' kodlu uyarı
FOTO FOKUS
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ