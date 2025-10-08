Macaristan Başbakanı: AB stratejik ortak olarak Türk Devletleri Teşkilatını almalı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla Azerbaycan Gebele kentinde düzenlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar teşkilatın gözlemci üyesi olarak zirvede yer aldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirvedeki konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’nda karşılıklı anlayışın var olduğunu belirterek, "Bizde enerji güvenliği, büyüme aynı zamanda güçlü liderler var. Orta Asya'nın daha güçlenmesine yönelik de ümit verici bir gelecek var. Hepinizi tebrik etmek isterim" dedi.

Orban'dan AB ve Türk Devletleri Teşkilatı vurgusu

Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı tarifelerle adeta ABD’yle bir bilek güreşi yaptığını belirtti:

"Avrupa Birliği bugün en stratejik ortak olarak TDT ve Orta Asya'yı almalı. Macaristan bunu yaptı ve Orta Avrupa da bunun farkında. Biz Macarlar olarak bunun farkındayız ve açık bir şekilde bu duruşumuzu da gösteriyoruz, dile getiriyoruz. Umuyorum ki Batı Avrupa'daki meslektaşlarım ve Brüksel'deki merkezdekiler bunu fark edecek. Ama her şeyden önce bizim Avrupa'daki bu karmaşık siyasi durumu düzeltmemiz ve daha sonrasında da stratejik bir düşünme düzeyine ulaşmamız gerekiyor."

"Macarlar Türk Dünyası'nın büyük destekçisi"

Avrupa Birliği’nin bir savaş stratejisi izlediğini vurgulayan Orban, "AB, Ukrayna'da Rusya'ya karşı cephede askeri araçlarla savaşı kazanmak istiyor. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa Birliği tarafından kendi savaşımız olarak dile getirilmiş durumda. AB'nin bu anlamda halen Orta Asya'nın stratejik önemini tanımasını kabul etmesini bekliyoruz. Biz Macarlar Türk Dünyası'nın bu konuda büyük destekçisiyiz. Bildiğiniz gibi Macaristan savaşa karşı barış görüşmelerinin olması gerektiğini bir ateşkes olması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla biz de sizle birlikte savaş değil barış tarafındayız. Macaristan olarak size bir kere daha bu yönde attığınız adımlardan dolayı teşekkür etmek isterim. Ukrayna Avrupa'nın Avrupa Birliği'ne komşu ülkesi ve Ukrayna'da barış olursa Avrupa'nın güvenliği sağlanır. O yüzden barışı savunduğumuzda Macaristan'ın güvenliğini de savunmuş oluyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'e çok teşekkür ediyorum"

Orban, Macaristan’ın enerji konusunda çeşitlendirmeden yana olduğunu vurguladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür etmek isterim. Macaristan Türkiye'ye güvenilir bir transit ülke olduğu için enerji tedarikinde çok teşekkür etmek isteriz. Güvenli bir şekilde enerji sağladığı için Macaristan'a sayın Aliyev'e de çok teşekkür etmek isterim. En önemli doğal gaz ve petrol sahalarından yatırım yapılmasını mümkün kıldı. Bu sayesinde bu sayede Macarlar da bu alanda piyasaya, pazara giriyorlar ve ben çok teşekkür ederim."