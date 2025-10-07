Aliyev, TDT ülkelerinin Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat yapmasını önerdi

Aliyev, Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlenen TDT 12. Zirvesi'nde konuşma yaptı.

TDT'nin sadece işbirliği platformu değil, ciddi jeopolitik merkezlerden biri olarak şekillendiğini söyleyen Aliyev, TDT'nin nüfuzunun uluslararası düzeyde artmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Aliyev, ortak tarih, etnik kökler, ortak milli ve manevi değerlerin Türk dünyasını bir aile gibi birleştirdiğini dile getirerek, teşkilata destek amacıyla TDT Genel Sekreterliğine 2 milyon dolar katkı yaptıklarını söyledi.

İstikrar, önemli jeopolitik konum, olumlu demografi verileri, ulaşım ve lojistik alanındaki büyük olanaklar, doğal kaynaklar ve askeri alandaki artan potansiyelin TDT'yi küresel arenada önemli aktöre dönüştürdüğünü vurgulayan Aliyev, "Barış ve güvenlik günümüzde her ülkenin gelişimi için başlıca etkendir. Teşkilatımızın kurucu anlaşması Nahçıvan Anlaşması'nda barışın korunması ve güvenlik başlıca görevler arasındadır. Dünyanın karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunları ekseninde Türk devletlerinin tek bir güç şeklinde hareket etmesi önemlidir" diye konuştu.

Güvenlik sağlanmadan gelişimin mümkün olmayacağına işaret eden Aliyev, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası hukukun temel ilkelerinin kabaca ihlal edildiği bir dönemde ülkelerimiz arasında askeri ve askeri teknik alandaki işbirliği önemlidir. Bu kapsamda Azerbaycan ile Türkiye arasında derin işbirliği mevcuttur. Son 1 yılda Türkiye ile 25'ten fazla ortak tatbikat yaptık. TDT ülkeleri arasında savunma ve güvenlik alanlarında geniş işbirliklerini göz önünde bulundurarak 2026'da Azerbaycan'da TDT ülkelerinin ortak askeri tatbikat yapmasını öneriyorum."

Aliyev, askeri gücün çağdaş dünyada her ülkenin bağımsızlığının başlıca etkeni olduğunu vurgulayarak, 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferi ve ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasını hatırlattı.

Washington'da düzenlenen zirvede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının paraflanmasının Güney Kafkasya'yı barış mekanına dönüştüreceğinin altını çizen Aliyev, "İşgali ve şehitlerimizin anısını hiçbir zaman unutmayacağız. Onların öcünü savaş meydanında aldık." ifadelerini kullandı.

Ulaşım ve lojistiğin Türk devletleri için stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Aliyev, gerçekleştirilen projelerden bahsetti.

Aliyev, "Washington zirvesinde elde edilen önemli sonuçlardan biri de Zengezur Koridoru'nun açılmasıdır. Zengezur Koridoru hem Orta Koridor hem de Kuzey-Güney Koridoru kapsamında yeni ulaşım arteri ve hattı olarak önem arz ediyor" dedi.

Enerji güvenliğinin önemine değinen Aliyev, petrol ve doğal gaz hatlarıyla Hazar bölgesinin enerji kaynaklarını dünya piyasalarına ulaştırdıklarını hatırlattı.

Aliyev, işgalden kurtarılan Karabağ ve civar illerde okul ve diğer yapıları inşa eden TDT ülkelerine teşekkür etti ve bu kardeş desteğini hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.