KKTC'de Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı başladı

Türk Ajansı Kıbrısa (TAK) göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Atatürk Öğretmen Akademisi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı"na, Türk dünyası ülkelerinden akademisyen, yazar, çizer, yayımcılar ile kurum temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını, Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinden (AMİA) Doç. Dr. Aygün Bağırlı ile Prof. Dr. Elnare Akimova, KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü ve Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Murad Aktuğ ve Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert yaptı.

Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Konedralı konuşmasında, dilin ve edebiyatın Türk dünyasını bir arada tutan en güçlü bağ olduğunu vurgulayarak, çocuk edebiyatının çocukların temel sorularına en içten cevapları verdiğini aktardı.

Çocuk edebiyatını "pedagojik bir sanat" olarak nitelendiren Konedralı, çocukların edebiyatı sevmesinde en kritik rollerden birini öğretmenlerin oynadığını vurguladı.

Konedralı, Atatürk Öğretmen Akademisi binasında TDK, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla yapılan yenilikleri aktardı.

Bu çalıştayın sonuçlarının eğitim programlarına ve öğretmen adaylarının vizyonuna doğrudan katkı sağlayacağına işaret eden Konedralı, "Dilimiz Türkçenin dünyada hak ettiği ilgiyi görmesi ve profesyonel bir metodolojiyle öğretilmesi milli davalarımızın bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Çocuk edebiyatının gelecek nesiller üzerindeki rolü

AMİA'dan Doç. Dr. Bağırlı da çocuk edebiyatının aile değerleri, milli kimlik, dil politikası ve Türk dünyasının kültürel diyaloğu gibi konularla girift ilişkisi olduğuna işaret etti.

Çocuk edebiyatı yazarlarının gelecek nesillerin yetişmesinde elzem bir rol oynadığına dikkati çeken Bağırlı, onları "insan mimarları" olarak tanımladı.

Bağırlı, Türk çocuk edebiyatına yatırım yapmanın, Türk dünyasına yatırım yapmak anlamına geldiğini belirterek, "Bugün bir Türk çocuğunun okuduğu hikaye, Bakü'de de, Ankara'da da, Almanya'da da, Taşkent'te de, Bişkek'te de, Kıbrıs'ta da o çocuğun Türk birliğine, Türk medeniyetine, Türk geleceğine nasıl bakacağını şekillendirecek." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisinden Prof. Dr. Elnare Akimova da, Azerbaycan ve Türkiye arasında edebiyat ve kültür aracılığıyla kurulan köprülerin iki asırlık bir geçmişi olduğunu vurguladı.

Çocuk edebiyatının her milletin "ülkü kaynağı" olduğunu ifade eden Akimova, Azerbaycan ve Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişiminin tarihçesini anlattı.

"Eğer yarınların güçlü olmasını istiyorsak, hayal kurabilen çocuklar yetiştirelim"

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, etkinliğin "bir hayalin vücut bulmuş hali" olduğunu belirtti.

Bu hayallerin kişisel değil, toplumun, dilin, kültürün ve coğrafyanın hayalleri olduğunu ifade eden Zaimağaoğlu, bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Aktuğ da çocuk edebiyatının, medya ve ekranlardan takip edilen olumsuz olayların engelleyicisi olabileceğini kaydetti.

Güzel kitaplar okuyan çocukların zorba olmayacağını, sorunlarla baş etmeyi ve analitik düşünmeyi öğreneceğini söyleyen Aktuğ, Türk dünyasının politik sıkışmışlığına ve baskıya karşı güçlü kalmak için Türk kimliğine sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Aktuğ, çocuk edebiyatının kültürün aktarımında önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek "Eğer yarınların güçlü olmasını istiyorsak, hayal kurabilen çocuklar yetiştirelim." dedi.

"Kültürler çocukların anlattıkları hikayeler kadar yaşarlar"

TDK Başkanı Prof. Dr. Mert de burada yaptığı konuşmada, "Nüfusumuzun yüzde 20'si çocuklarımız ve gençlerimiz. Ama geleceğimizin yüzde 100'ü sizsiniz." ifadesini kullandı.

Türk dünyası tarihinde ilk kez çocuk edebiyatçılarının ülkeleri temsil edecek düzeyde bir araya geldiğine dikkati çeken Mert, bu çalıştayın sembolik değeri nedeniyle Atatürk Öğretmen Akademisi'nde​​​​​​​ düzenlendiğini dile getirdi.

Çocuk edebiyatının bir milletin hafızasını, dil zevkini ve milli değerlerini geleceğe taşıdığını kaydeden Mert, "Kültürler çocukların anlattıkları hikayeler kadar yaşarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mert, TDK'nın geçmişte gençleri ve çocukları ihmal ettiğini belirterek, göreve geldiği günden itibaren bu açığı kapamak için çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Şu anda halihazırda yayımlanmış olan 3 çocuk edebiyatı eserinin bulunduğunu belirten Mert, 15 kitabın da hazırlık aşamasında olduğunu dile getirdi.

Mert, Türk dünyası birliğinin sadece siyasi ve ekonomik iş birlikleriyle değil, asıl gönül ve dil birliğiyle mümkün olacağını ifade etti.

TDK çocuk eserleri yayımlamaya başladı

Mert, çocukların zihin ve dil dünyasının sağlam temeller üzerine oturtulması gerektiğini vurguladı.

Her neslin bir önceki ve bir sonraki nesil arasında hem biyolojik hem kültürel bir bağ oluşturduğunu ifade eden Mert, kültürel bağın aksatılması durumunda acı olaylarla karşılaşılabildiğini kaydetti.

Mert, çocuk yayınlarının pedagojik, kültürel ve akademik açılardan kontrol edilerek yayımlanması gerektiğinin altını çizerek, TDK'nın da çocuk eserleri yayımlamaya başladığını aktardı.

Bu çalıştay vasıtasıyla tüm Türk dünyası ülkelerinden çocuk edebiyatı alanında çalışmalar yürüten çeşitli akademisyen, yazar ve çizeri bir araya getirdiklerini dile getiren Mert, bu çalıştaydan çıkacak rapor kurum, kuruluş ve devlet yetkilileriyle paylaşılacağı için oldukça önemli olduğunu vurguladı.