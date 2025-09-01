Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri 26 Eylül'de sahiplerini bulacak

Türk Dil Kurumu, İsmail Gaspıralı'nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ülküsü etrafında Türkçeyi korumak, geliştirmek ve daha yaygın hâle getirmek için Türk dili üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor.

“Ortak Türk Alfabesi”nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğinin teşvik edilmesi için de çok yönlü çalışmalar yürüten Türk Dil Kurumu, Türk dünyası ortak alfabesinin uygulamaya geçirilmesi yönündeki tarihî adımlarda her zaman yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile 2022 yılından bu yana gelenek hâline getirilerek Türk dünyasının edebiyat vasıtasıyla bir araya gelmesine vesile olan “Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Çocuk Edebiyatı) Ödülleri” bu yıl, 26 Eylül 2025 tarihinde Dil Bayramı’nın 93. yıl dönümünde sahiplerine takdim edilecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın riyasetleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı BE Prof. Dr. Derya Örs’ün katılımları ve Türk Dil Kurumunun öncülüğünde düzenlenen ödül töreni, Atatürk Kültür, Dil ve Yüksek Kurumunun Bilkent Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.

Törenin açış konuşmaları, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı BE Prof. Dr. Derya Örs ile Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert tarafından yapılacak.

Türkiye’den ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşlarca önerilen aday isimler, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi, Türk Dil Kurumu Haberleşme Üyesi ve alanında temayüz etmiş bilim adamlarından oluşan seçici kurullar tarafından değerlendirildi.

“Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Çocuk Edebiyatı) Ödülleri”nin; Azerbaycan’dan Prof. Dr. Zahid Halil’e, Kazakistan’dan Saule Dosjan’a, Kırgızistan’dan Prof. Dr. Sulayman Rısbayev’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ve Özbekistan’dan Mir’aziz Azam’a takdim edilmesine karar verildi