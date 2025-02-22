Ankara'da 'Bahtiyar Vahapzade Anma Yılı' açılış töreni yapıldı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi, Azerbaycanlı ünlü şair ve yazar Vahapzade'nin doğumunun 100. yılı dolayısıyla "2025 Bahtiyar Vahapzade Anma Yılı" ilan etti.

Bu kapsamda Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Milli Kütüphanesi ile TRT işbirliğinde TÜRKSOY binasında "Bahtiyar Vahapzade Anma Yılı" açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, milletler için dilin önemine dikkat çekerek, Vahapzade'nin bu konudaki fikirlerine değindi.

Çam, 2025 yılı TÜRKSOY çalışmalarının Vahapzade'ye ithaf edildiğini belirterek, "Bağımsızlık mücadelesinde fikir adamlarımızın, kültür adamlarımızın, şairlerimizin sadece bir duygu ve düşünce edebiyatı alanındaki çalışmaların ötesinde belli bir felsefeyi, belli bir hedefi, ortak kültürü, ortak medeniyeti inşa etme noktasında önemli katkıları var." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov de Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinin korunmasının önemine dikkati çekerek, Vahapzade'nin eserlerinin Türk dünyasının birliği açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Ortak Türk dili ve kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinin ve Şuşa'nın 2023'te Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin önemine işaret eden Caferov, bu tür girişimlerin Türk dünyası ve özellikle Azerbaycan için büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"Türk dünyasının ortak bir değeri"

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf da TÜRKSOY çatısı altında Vahapzade'nin anılmasının bir vazife ve onur olduğuna işaret ederek, "Nitekim Türk dünyasının yetiştirdiği ulu kişilerin, Türk kültürünün bugüne gelmesinde katkısı olan büyüklerimizin, tarihi şahsiyetlerimizin, kendilerinin ve eserlerinin anılması, dünü bugüne taşımak ve özellikle bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve Türk dünyasının kültürel zenginliğini önce Türklere, sonra bütün dünyaya anlatmak bakımından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yusuf, Şuşa'da gerçekleştirilen Daimi Konseyi Toplantısı'nda bu yılın Vahapzade'yi anma yılı olarak anılmasının bir görev olarak tebliğ edildiğini söyledi.

Bu doğrultuda açılış programı yaptıklarını aktaran Yusuf, "Bundan sonra da 2025 içerisinde gerek Türkiye'de, gerek Azerbaycan'da ve Türk cumhuriyetlerinde ve de uluslararası bazı merkezlerde Bahtiyar Vahapzade'yi, onun öğretisini, onun anlattıklarını, onun düşüncelerini ve onun şahsında medeniyetimizi, birikimlerimizi bütün dünyayla paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ise Vahapzade'nin doğumunun 100. yılı olduğunu hatırlatarak, şairin bütün Türk dünyasının ortak bir değeri olduğuna işaret etti.

Vahapzade hakkında düzenlenen panellerle devam eden etkinliğe, çok sayıda akademisyen katıldı.

Bahtiyar Vahapzade

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık seslendirdiği "Bir ananın iki oğlu/ Bir amacın iki kolu/ O da ulu, bu da ulu/ Azerbaycan Türkiye" dizelerinin sahibi Vahapzade, başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasında saygıyla hatırlanıyor.

Vahapzade, Azerbaycan Türkçesini en iyi şekilde kullanmaya özen göstererek, eserlerinde halkın duygularına tercüman olarak ülkesinin özgürlük simgelerinden biri oldu.

Eserleri 8'den fazla dile çevrilen Vahapzade, 70'i aşkın şiir kitabı, 11 ilmi eser, 2 monografi, piyesler ve yüzlerce makale yayımladı.