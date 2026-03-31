TRT Akademi
TRT Haber 31.03.2026 12:18

Şan ve nefes teknikleri eğitimle TRT Akademi'de

Sesini doğru kullanmak isteyenler ve müziğe ilgi duyanlar için TRT Akademi kapsamlı bir eğitim programı hazırladı. 6 Nisan 2026’da başlayacak olan Temel Şan ve Doğru Nefes Teknikleri eğitimi, katılımcılara nefes egzersizlerinden parça çalışmalarına uzanan çok yönlü bir deneyim sunuyor.

Şan ve nefes teknikleri eğitimle TRT Akademi'de

Şarkı söylemek için sadece yetenek yeterli değil bazı teknik bilgilere de ihtiyaç vardır. Ankara’da, TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilecek eğitim programı ile bu teknik bilgilere ulaşmak çok kolay. 37 saat sürecek olan eğitim, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Böylece katılımcılar, günlük yaşamlarını aksatmadan profesyonel eğitim alma imkânına sahip olacaklar.

Eğitim programına katılmanın tek şartı var. Ses gelişim sürecini büyük ölçüde tamamlamış olan; kadınlarda 16, erkeklerde ise 18 yaş ve üzerindeki adaylar eğitime kabul edilecek.

Eğitim programı 30 bölümden oluşuyor

Program, şan eğitiminin en temel bilgisi olan ses üretimi ile başlayacak. Ses sağlığı ve nefes teknikleri ile devam edecek olan eğitimde ses grupları konusuna da değinilecek. Müziksel işitme başlığının ardından temel ses ısıtma teknikleri ele alınacak. Böylece katılımcıların hem teknik hem de sanatsal gelişimleri desteklenecek.

Doğru postür ve nefes desteğiyle sesi konuşma ve şarkı söyleme sırasında yormadan, verimli ve uzun süreli kullanma teknikleri katılımcılarla paylaşılacak.

Ses eğitimi sertifika ile taçlandırılacak

Program ilerledikçe, bireysel ses sınırlarını genişletmeye yönelik egzersizler yapılacak. Ayrıca parça çalışmalarıyla katılımcılar sahneye bir adım daha yaklaşacak. Uygulamalı olarak ilerleyen eğitim, parça çalışmaları ile öne çıkıyor.

Eğitim süresince öğretilen bilgiler, parça çalışmaları ile desteklenerek daha kalıcı hale getirilecek.
Eğitim sonunda katılımcıları teorik ve uygulamalı sınavlar bekliyor. Başarılı olanlar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanırken aynı zamanda topluluk önünde performans sergilemeye dair deneyim de elde ediyor.

TRT Akademi’den profesyonel şan eğitimi

Temel Şan ve Doğru Nefes Teknikleri programının eğitmen koltuğunda, uzun yıllara dayanan sahne eğitimi ile dikkat çeken Ses Sanatçısı Çınar Onur Öner yer alacak.

Öner, katılımcılara yalnızca teknik bilgi aktarmakla kalmayıp, sahne deneyimlerine dayanan pratik ipuçlarını da paylaşacak.

Temel Şan ve Doğru Nefes Teknikleri eğitimi ve daha fazlasına dair bilgi almak için trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 

Van'ın kırsal mahallelerinde baharda da karla mücadele sürüyor
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
