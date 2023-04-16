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Spor
AA 16.04.2023 17:25

Zonguldak'ta 2. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu

Devrek Belediyesince bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu tamamlandı.

Zonguldak'ta 2. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu
[Fotograf: AA]

Ülke genelinden 680 sporcunun katıldığı organizasyonda 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 3 kilometrelik halk koşusu yapıldı.

Yarı maratona 115, 10 kilometrelik parkura 265 ve 3 kilometrelik koşuya 300 kişi katıldı.

Organizasyona, spor hayatında 5 kıtada maraton koşmuş en yaşlı milli atlet olan 96 yaşındaki Safder Kartoğlu da destek verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kartoğlu, koşu öncesi yaptığı açıklamada, koşuya katılan tüm atletlere teşekkür ederek başarı diledi.

CHP Zonguldak Milletvekili adayı Deniz Yavuzyılmaz, maratonun, Zonguldak ve ülke için çok özel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Yarışlar sonunda yarı maratonda erkeklerde Mestan Turhan birinci, Bahattin Üney ikinci ve Bedirhan Kabadayı üçüncü olurken, kadınlarda birinciliği Fatma Arık, ikinciliği Dilan Atak ve üçüncülüğü Meryem Kılınç Gündoğdu elde etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

10 kilometrelik koşuda Emin Berke Murathan ilk sırayı alırken, Yunus Emre Akkuş ve Mehmet Kalyoncu onu takip etti. Kadınlarda Remziye Erman birinci, Yasemin Karasu Dönmez ikinci, Semra Bulut da üçüncü oldu.

Halk koşusu erkekler kategorisinde sıralama Umut Kanbur, Murat Kuşçu ve Ahmet Akmantar şeklinde gerçekleşirken, kadınlarda Neriman Oktar birinciliği, Yasemin Acar ikinciliği ve Elvan Mekik üçüncülüğü kazandı.

Etkinlik sonunda iki kategoride yarışan katılımcılara madalya, ilk 3'e girenlere ise para ödülü ve kupaları verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyona eski milli atlet Veli Ballı, 86 yaşındaki sanatçı atlet Salim Dündar, 77 yaşındaki atlet Musa Çakır da katıldı.

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