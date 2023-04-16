Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.04.2023 17:20

Hertha Berlin'de Schwarz'ı gitti Dardai'yi geldi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin, teknik direktör Sandro Schwarz'la yollarını ayırıp, yerine Pal Dardai ile anlaştı.

Hertha Berlin'de Schwarz'ı gitti Dardai'yi geldi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kapsamlı iç istişareler ve çok sayıda görüşmenin ardından teknik direktör Sandro Schwarz ile iş birliğinin sonlandırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Schwarz'ın yardımcıları Volkan Bulut ve Daniel Fischer'in de sözleşmelerinin feshedildiği belirtilerek, "Sandro ve ekibine teşekkür ediyor, gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

Sportif direktör Benjamin Weber, Schalke 04 karşısında alınan 5-2'lik mağlubiyet sonrası kümede kalma hedefine ulaşmak amacıyla için kalan maçlar için takıma yeni bir fırsat verme kararı aldıklarını dile getirdi.

Sandro Schwarz ise "Hertha Berlin'in teknik direktörü olmaktan keyif aldım ve elbette bu kulüple temas halinde olan herkes gibi ben de çalışmalarımızın daha fazla puanla ödüllendirilmesini isterdim. Ancak tabloya baktığımda, sorumluların bir değişime karar vermelerini anlayabiliyorum." açıklamasını yaptı.

Pal Dardai ile anlaşma sağlandı

Hertha Berlin, Schwarz'ın yerine 47 yaşındaki Macar teknik direktör Pal Dardai ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Dardai, 2015 Şubat ayından 2019 yazı ve 2021 yılı Ocak ile Kasım ayları arasındaki görevlerinin ardından üçüncü kez Hertha Berlin'de teknik direktörlük yapacak.

Benjamin Weber, "Pal'in içinde bulunulan bu zorlu durumda takımın başına geçme taahhüdünü bize vermiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Pal, bir takımı istikrara kavuşturabileceğini, net tavrı ve planıyla bu tür durumlardan çıkarabileceğini daha önce iki kez gösterdi. Şimdi de bundan eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dardai de kulüpten çağrı geldiğinde uzun süre düşünmesine gerek kalmadığına dikkati çekerek, "Bu kulübü Bundesliga'da tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu kolay bir görev olmayacak." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi, 28 maçta 22 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Cumartesi günü Werder Bremen'i ağırlayacak Berlin ekibinde teknik direktör Dardai, maçta kulübede olacak.

ETİKETLER
Bundesliga Almanya
Sıradaki Haber
Kadın Bilardo Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:47
ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı: 4 ölü
17:25
BMGK, Sudan'da çatışmaların acilen durdurulması çağrısı yaptı
17:17
Sirkeci'de tramvay raydan çıktı
17:01
81 ilde 'güvenli eğitim uygulaması': 19 bin servis aracı denetlendi
16:45
Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
FOTO FOKUS
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ