Dünyaca ünlü golcü Zlatan İbrahimovic, kariyerinin sonuna kadar kulübü Milan'da kalmak istediğini söyledi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 40 yaşındaki futbolcu, henüz kramponlarını asmayı düşünmüyor.

İtalyan basınına konuşan tecrübeli golcü, kariyerinin sonundaki belirsizlik sebebiyle oynamayı bırakmaktan korktuğunu itiraf etti.

"Pişmanlık duymamak için oynamaya devam etmek istiyorum"

Zlatan, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, "Sözleşmemi uzatması için Milan'a baskı yapalım. Umarım ömür boyu Milan'da kalırım. Hâlâ gerçekleştirebileceğim hedeflerim var ve bir lig şampiyonluğu daha kazanmak istiyorum. Futboldan sonra ne olacağını bilmiyorum, bu yüzden durmaktan biraz korkuyorum. Pişmanlık duymamak için oynamaya devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

En yakın takipçisi Inter'in bir puan önünde Seri A zirvesindeki Milan, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlayacak.

Teknik direktör Stefano Pioli, bu zorlu maçtan önce oynanan Salernitana karşılaşmasında İbrahimovic'i riske atmadı ve yedek kulübesinde oturttu. Milan, Cumartesi günü oynanan bu karşılaşmayı 2-0 kazandı.