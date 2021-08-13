Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu 10 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nü kabulüne karar verdi.

Yeni statüye göre, daha önce tek müsabaka üzerinden oynanan yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

Ayrıca yarı finalde deplasman golü kuralı da uygulanmayacak.