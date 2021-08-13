Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nın statüsünde değişiklik yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunda yarı finalin çift maç eleme usulüne göre oynanacağını ve deplasman golü kuralının uygulanmayacağını bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu 10 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nü kabulüne karar verdi.
Yeni statüye göre, daha önce tek müsabaka üzerinden oynanan yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak.
Ayrıca yarı finalde deplasman golü kuralı da uygulanmayacak.
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