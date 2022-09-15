Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayanlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 15 karşılaşmayla devam etti. İşte sonuçlar ve tur atlayan ekipler...
Yomraspor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Ağrı 1970, 1954 Kelkit Belediyespor, Elazığ Karakoçan FK, Siirt İl Özel İdaresi, Kilis Belediyespor, Hacettepe 1945, 1922 Konyaspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor, Kuşadasıspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Karşıyaka ve Eskişehirspor adını bir üst tura yazdırdı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Fatsa Belediyespor-Yomraspor: 0-1
Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1
12 Bingölspor-Ağrı 1970: 1-10
1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor: 3-0
Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor: 1-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor: (Cizre Serhatspor maça çıkmadı)
Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor: 2-0
Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK: 0-0 (Penaltılar 4-3)
Hacettepe 1945-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-0
1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor: 2-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği: 5-4
Turgutluspor-Kuşadasıspor: 3-5
Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa: 2-0
Bergama Belediyespor-Karşıyaka: 1-2
Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK: 2-1
NOT: Koyu yazılan ekipler adını bir üst tura yazdırdı.
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