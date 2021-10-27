3. tur maçların ardından Kocaelispor, 52 Orduspor, Hekimoğlu Trabzon, Silahtaroğlu Vanspor, Ankara Demirspor, Ağrı 1970, Kahta 02 Spor, Kırşehir Belediyespor, Serik Belediyespor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Iğdır, İstanbulspor, Osmaniyespor, Manisa, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Sarıyer, Mardin 1969, Şanlıurfaspor, Bodrumspor, Denizlispor ve Uşakspor 4. tura yükselen takımlar oldu.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 2-0

Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor: 1-3

Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor: 1-1 (5-4 Penaltılar)

Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor: 1-0

Ankara Demirspor-Yomraspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970: 0-0 (4-5 Penaltılar)

Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor: 0-1

Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2

Serik Belediyespor-Pazarspor: 7-0

Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor: 3-1

Ankaraspor-İnegölspor: 2-0

Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-2

Bodrumspor-Isparta 32 Spor: 3-1

Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 0-2

Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1 (4-3 Penaltılar)

Eskişehirspor-Iğdır: 0-2

İstanbulspor-Ergene Velimeşespor: 5-0

Kırklarelispor-Osmaniyespor: 0-1

Manisa-Fatsa Belediyespor: 1-0

Menemenspor-Karşıyaka: 1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya: 2-0

Sarıyer-Edirnespor: 2-0

TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor: 1-2

Turgutluspor-Mardin 1969: 1-2

Uşakspor-Nevşehir Belediyespor: 1-1 (3-2 Penaltılar)