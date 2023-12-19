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Spor
AA 19.12.2023 22:34

Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty takımını 3-0 yendi.

Ziraat Bankkart CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı

A Grubu'nda 8 puanla lider olarak Polonya'ya giden Ziraat Bankkart, son 3 sezondur Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Grupa Azoty ile Kedzierzyn-Kozle kentinde Azoty Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk setini 25-21, ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-21 kazanan Ziraat Bankkart, Polonya temsilcisini 3-0 yenerek grupta 4'te 4 yaptı.

Ziraat Bankkart, böylece puanını 11'e yükselterek grubunda liderliğini sürdürdü. Mücadelede ABD'li smaçör Matthew Anderson, 15 sayıyla MVP seçildi.

A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1, ikinci müsabakasında konuk ettiği Grupa Azoty'i 3-2 yenen Ziraat Bankkart, üçüncü karşılaşmasında ise deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-1 mağlup etmişti.

Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki beşinci maçında 10 Ocak'ta Knack'ı konuk edecek.

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