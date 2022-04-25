Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeki Çelik gol attı, Lille kazandı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, konuk ettiği Strasbourg'u milli futbolcu Zeki Çelik'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Ligin 34. hafta mücadelesinde, bu sezon orta sıralarda yer alan Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Avrupa arenasına kalma mücadelesi veren Strasbourg'u ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Lille, 86. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik'in attığı golle 1-0 kazandı.
Maçın skorunu belirleyen Zeki Çelik'in yanı sıra Burak Yılmaz, karşılaşmada 90 dakika boyunca süre aldı.
Bu sonucun ardından puanını 51'e yükselten Lille 9'uncu, 56 puanlı Strasbourg ise 6'ncı sırada yer aldı.
Etiketler: Fransa
Sıradaki Haber
Sakaryaspor 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz