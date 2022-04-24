Sakaryaspor 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Sakaryaspor, Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi.
İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor'un gollerini 5. dakikada Ömer Bozan, 65. dakikada ise Onur Ramazan Toprak kaydetti.
Ev sahibi Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.
Rakibini 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala grubunu birinci sırada tamamlamayı garantiledi.
Karşılaşmanın ardından Sakaryasporlu futbolcular ile teknik direktör Tuncay Şanlı, sevinç yaşadı.
Şanlı, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.
TFF'den Sakaryaspor'a tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'u tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan 36. hafta müsabakaları sonucunda Sakaryaspor, ligin bitimine 2 hafta kala grubunu lider tamamlamayı garantileyerek Spor Toto 1. Lig'e yükselme hakkı kazandı. TFF olarak Sakaryaspor'u başarısından dolayı kutlar, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılar dileriz" denildi.